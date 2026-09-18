Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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18.09.2026 09:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Stellantis. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 4,43 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 4,43 EUR. Das Tagestief markierte die Stellantis-Aktie bei 4,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,42 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2'517 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Am 05.12.2025 markierte das Papier bei 10,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 137,21 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.09.2026 bei 4,32 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 2,41 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,208 EUR. Am 30.07.2026 äusserte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Stellantis ebenfalls ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 43.48 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 52,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Stellantis einen Umsatz von 28.59 Mrd. EUR eingefahren.
Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,343 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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