Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Nachmittag schwächer

Die Stellantis-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,7 Prozent auf 4,24 EUR. In der Spitze fiel die Stellantis-Aktie bis auf 4,23 EUR. Bei 4,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Stellantis-Aktien beläuft sich auf 672'268 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 147,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,23 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,208 EUR je Aktie ausschütten. Am 30.07.2026 äusserte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,99 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Stellantis 43.48 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Stellantis veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,343 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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