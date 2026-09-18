Stellantis Aktie News: Stellantis gibt am Mittag ab

Das Papier von Stellantis gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 4,37 EUR abwärts. Die Stellantis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,37 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,42 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 83'074 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Bei 10,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Stellantis-Aktie somit 58,40 Prozent niedriger. Bei 4,32 EUR fiel das Papier am 16.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 1,11 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,208 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Stellantis 0,000 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 30.07.2026. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Stellantis mit 0,99 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stellantis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 43.48 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,343 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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