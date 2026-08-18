Stellantis Aktie News: Stellantis macht am Dienstagvormittag Boden gut

Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 4,44 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Stellantis-Aktie bei 4,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,44 EUR. Bisher wurden heute 33'147 Stellantis-Aktien gehandelt.

Bei 10,50 EUR markierte der Titel am 05.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 136,38 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 4,42 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Stellantis-Aktie 0,50 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,024 EUR aus. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 43.48 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Stellantis-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Stellantis-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,593 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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