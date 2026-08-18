Stellantis Aktie News: Stellantis am Nachmittag auf grünem Terrain

Das Papier von Stellantis konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 4,46 EUR. Bei 4,48 EUR erreichte die Stellantis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,44 EUR. Zuletzt wechselten 295'482 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 135,64 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2026 Kursverluste bis auf 4,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 0,81 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,024 EUR je Aktie ausschütten. Stellantis veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Stellantis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43.48 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Stellantis veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Stellantis.

Den erwarteten Gewinn je Stellantis-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,593 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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