Stellantis Aktie News: Stellantis steigt am Mittag

Um 12:28 Uhr ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 4,44 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Stellantis-Aktie bei 4,47 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 144'845 Stellantis-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,50 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Stellantis-Aktie somit 57,76 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 4,42 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,024 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stellantis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 43.48 Mrd. EUR im Vergleich zu 28.59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Stellantis am 28.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2026 0,593 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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