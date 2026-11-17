Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 2,6 Prozent auf 3,30 EUR. Im Tief verlor die Stellantis-Aktie bis auf 3,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,31 EUR. Bisher wurden heute 19'111 Stellantis-Aktien gehandelt.

Am 05.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 218,18 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.11.2026 bei 3,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 0,15 Prozent wieder erreichen.

Stellantis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,009 EUR aus. Am 28.10.2026 äusserte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Stellantis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37.61 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.

Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,486 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Stellantis-Aktie dennoch zweistellig höher: Opel-Mutter rutscht wieder in die roten Zahlen

Aktien von VW, BMW und Mercedex ziehen kräftig an: Deutschland und Frankreich legen Auto-Vorschläge vor

Stellantis-Aktie in Rot: Europa wächst, Nordamerika schwächelt