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17.11.2026 12:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis verbilligt sich am Mittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 3,34 EUR.
Die Stellantis-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 3,34 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Stellantis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,28 EUR aus. Mit einem Wert von 3,31 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 219'428 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Stellantis-Aktie somit 68,24 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.11.2026 (3,28 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Stellantis-Aktie 1,68 Prozent sinken.
Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,009 EUR je Aktie ausschütten. Stellantis liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Stellantis ein EPS von 0,99 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Stellantis mit einem Umsatz von insgesamt 37.61 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 31,56 Prozent gesteigert.
Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Stellantis dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,486 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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