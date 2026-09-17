Stellantis Aktie News: Stellantis reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Um 16:28 Uhr stieg die Stellantis-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 4,48 EUR. Kurzfristig markierte die Stellantis-Aktie bei 4,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,41 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 394'357 Aktien.

Am 05.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR. 134,32 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,32 EUR ab. Mit Abgaben von 3,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,208 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Stellantis am 30.07.2026. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Stellantis mit 0,99 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 43.48 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28.59 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Stellantis veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,343 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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