Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Mittag fester

Die Stellantis-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 4,42 EUR. Die Stellantis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,47 EUR. Bei 4,41 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 190'413 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2025 auf bis zu 10,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 57,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.09.2026 bei 4,32 EUR. Mit Abgaben von 2,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,208 EUR je Stellantis-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43.48 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28.59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Stellantis die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,343 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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