Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Nachmittag tiefer

Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 4,51 EUR ab. Die Stellantis-Aktie sank bis auf 4,51 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,64 EUR. Bisher wurden heute 804'831 Stellantis-Aktien gehandelt.

Am 05.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 132,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 4,51 EUR. Mit einem Kursverlust von 0,16 Prozent würde die Stellantis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,024 EUR. Am 30.07.2026 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 43.48 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 52,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.59 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Stellantis wird am 28.10.2026 gerechnet. Stellantis dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,593 EUR je Stellantis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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