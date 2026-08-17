Stellantis Aktie News: Stellantis verteuert sich am Montagmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 4,65 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Stellantis-Aktie sogar auf 4,67 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,64 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 101'315 Aktien.

Am 05.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR. 125,83 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,60 EUR fiel das Papier am 09.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,024 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Stellantis 0,000 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 43.48 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28.59 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,593 EUR je Stellantis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Stellantis-Aktie dennoch schwach: Autokonzern weiter auf dem Weg der Besserung - Prognose steht

Stellantis-Aktie steigt: Carsharing-Sparte Free2move an Mutares veräussert

Weltweit immer mehr neue Elektroautos zugelassen - Wachstumsgeschwindigkeit lässt nach