Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag mit Verlusten

Um 09:28 Uhr ging es für die Stellantis-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 3,48 EUR. In der Spitze fiel die Stellantis-Aktie bis auf 3,47 EUR. Mit einem Wert von 3,49 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42'860 Stellantis-Aktien.

Bei 10,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Stellantis-Aktie somit 66,89 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.11.2026 (3,47 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Stellantis-Aktie 0,23 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,009 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 28.10.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,56 Prozent auf 37.61 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Stellantis am 03.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Stellantis möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 1,40 EUR im Jahr 2028 aus.

Redaktion finanzen.ch

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