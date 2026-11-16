Stellantis Aktie News: Stellantis am Montagnachmittag im Minus

Das Papier von Stellantis gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 3,41 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Stellantis-Aktie ging bis auf 3,41 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,49 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 218'414 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Stellantis-Aktie somit 67,49 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,41 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 0,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,009 EUR. Am 28.10.2026 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Stellantis 37.61 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Stellantis dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Stellantis-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis im Jahr 2028 1,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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