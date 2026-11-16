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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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16.11.2026 12:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis verliert am Mittag

Stellantis Aktie News: Stellantis verliert am Mittag

Die Aktie von Stellantis gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Stellantis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 3,51 EUR abwärts.

Stellantis
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Die Stellantis-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 3,51 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Stellantis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,47 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,49 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 132'210 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 199,06 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,47 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,009 EUR. Im Vorjahr erhielten Stellantis-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 28.10.2026 hat Stellantis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.59 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37.61 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2028 1,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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