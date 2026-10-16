Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagvormittag im Aufwind

Die Stellantis-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 3,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Stellantis-Aktie bei 3,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,90 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 18'036 Aktien.

Bei 10,50 EUR markierte der Titel am 05.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 169,33 Prozent. Am 15.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,79 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,78 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,019 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 30.07.2026. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Stellantis mit 0,99 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz lag bei 43.48 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Stellantis am 28.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,643 EUR je Stellantis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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