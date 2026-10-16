Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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16.10.2026 16:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Stellantis gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 3,95 EUR zu.
Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 3,95 EUR. In der Spitze gewann die Stellantis-Aktie bis auf 4,01 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 366'861 Stellantis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 10,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 165,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2026 bei 3,79 EUR. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 4,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,019 EUR. Am 30.07.2026 äusserte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 43.48 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28.59 Mrd. EUR umsetzen können.
Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Stellantis im Jahr 2026 0,643 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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