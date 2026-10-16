Stellantis Aktie News: Stellantis präsentiert sich am Freitagmittag fester

Um 12:28 Uhr ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 3,98 EUR. Die Stellantis-Aktie legte bis auf 4,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 292'335 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 163,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Stellantis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2026 (3,79 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,019 EUR je Aktie ausschütten. Stellantis liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,99 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat Stellantis mit einem Umsatz von insgesamt 43.48 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 52,10 Prozent gesteigert.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Stellantis.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,643 EUR je Stellantis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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