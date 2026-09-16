Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag billiger

Der Stellantis-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 4,44 EUR. Die Stellantis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,43 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,43 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 23'582 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2025 markierte das Papier bei 10,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 136,65 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Stellantis-Aktie 1,24 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,026 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 30.07.2026. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Stellantis ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 52,10 Prozent auf 43.48 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Stellantis wird am 28.10.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Stellantis.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,634 EUR je Stellantis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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