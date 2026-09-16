Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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16.09.2026 16:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis verbilligt sich am Mittwochnachmittag
Die Aktie von Stellantis gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 4,37 EUR.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 4,37 EUR. Die Stellantis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,34 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,43 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 385'614 Stellantis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 58,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,34 EUR fiel das Papier am 16.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Stellantis-Aktie 0,72 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,026 EUR. Im Vorjahr hatte Stellantis 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Stellantis liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Stellantis mit 0,99 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.59 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43.48 Mrd. EUR ausgewiesen.
Stellantis wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,634 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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