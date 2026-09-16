Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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16.09.2026 12:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittwochmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Stellantis gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Stellantis-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,7 Prozent auf 4,37 EUR.
Die Stellantis-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 4,37 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Stellantis-Aktie bei 4,34 EUR. Bei 4,43 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 231'070 Stellantis-Aktien.
Am 05.12.2025 markierte das Papier bei 10,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 140,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,34 EUR. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 0,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,026 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 30.07.2026 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Stellantis ebenfalls ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 43.48 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28.59 Mrd. EUR umsetzen können.
Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Stellantis möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2026 0,634 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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