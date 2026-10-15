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15.10.2026 09:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis gibt am Donnerstagvormittag ab

Stellantis Aktie News: Stellantis gibt am Donnerstagvormittag ab

Die Aktie von Stellantis gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Stellantis-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 3,84 EUR ab.

Stellantis
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Um 09:28 Uhr fiel die Stellantis-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 3,84 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Stellantis-Aktie bisher bei 3,83 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,83 EUR. Bisher wurden via XETRA 1'082 Stellantis-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2025 auf bis zu 10,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 173,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,82 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 0,52 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,019 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Stellantis am 30.07.2026. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,99 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig wurden 43.48 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 28.59 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Stellantis am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.

In der Stellantis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,643 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com
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