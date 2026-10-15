Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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15.10.2026 16:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis gewinnt am Nachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 3,85 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 3,85 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Stellantis-Aktie bei 3,86 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,83 EUR. Zuletzt wechselten 170'995 Stellantis-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 10,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2025). 172,66 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,79 EUR. Dieser Wert wurde am 15.10.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,58 Prozent.
Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,019 EUR je Aktie ausschütten. Stellantis gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,99 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 43.48 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 52,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.59 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Stellantis am 28.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 0,643 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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