Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag mit Abschlägen

Die Stellantis-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 4,54 EUR nach. Die grössten Abgaben verzeichnete die Stellantis-Aktie bis auf 4,51 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,51 EUR. Von der Stellantis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'445 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 131,40 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.08.2026 bei 4,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,43 Prozent.

Stellantis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,025 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Stellantis am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.59 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43.48 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Stellantis-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Stellantis die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,621 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Stellantis-Aktie in Grün: Partnerschaft mit UQI Robotics

Aktie im Fokus: Renault sichert sich GM-Manager Diernaz für die Markenführung

Stellantis holt Renault-Manager für Fiat und Co. - Aktie stärker