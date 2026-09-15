Stellantis Aktie News: Stellantis am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten

Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 4,54 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Stellantis-Aktie bei 4,47 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,51 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 150'755 Stellantis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 56,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,38 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 3,46 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,025 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 30.07.2026 hat Stellantis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 43.48 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 0,621 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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