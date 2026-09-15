Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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15.09.2026 12:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis büsst am Dienstagmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Stellantis. Zuletzt fiel die Stellantis-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 4,50 EUR ab.
Die Stellantis-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 4,50 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Stellantis-Aktie bis auf 4,47 EUR. Bei 4,51 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 86'150 Stellantis-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 133,57 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.08.2026 bei 4,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 2,52 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,025 EUR aus. Am 30.07.2026 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,99 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 43.48 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 52,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Stellantis einen Umsatz von 28.59 Mrd. EUR eingefahren.
Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Stellantis veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Stellantis-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,621 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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