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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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14.10.2026 12:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis legt am Mittwochmittag zu

Stellantis Aktie News: Stellantis legt am Mittwochmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Stellantis. Die Stellantis-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 3,94 EUR.

Stellantis
3.56 CHF -1.06%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 3,94 EUR. Kurzfristig markierte die Stellantis-Aktie bei 3,99 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,96 EUR. Zuletzt wechselten 44'136 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2025 markierte das Papier bei 10,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 166,33 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2026 auf bis zu 3,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,11 Prozent.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,019 EUR je Stellantis-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 30.07.2026. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Stellantis mit 0,99 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz wurden 43.48 Mrd. EUR gegenüber 28.59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Stellantis wird am 28.10.2026 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Stellantis möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,652 EUR je Aktie in den Stellantis-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com
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