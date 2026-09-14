Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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14.09.2026 09:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 4,62 EUR nach.
Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 4,62 EUR ab. Die Stellantis-Aktie sank bis auf 4,59 EUR. Bei 4,59 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 6'623 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 10,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 127,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,38 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 5,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Stellantis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,025 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Stellantis 0,000 EUR aus. Am 30.07.2026 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stellantis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 43.48 Mrd. EUR im Vergleich zu 28.59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Stellantis-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,621 EUR je Stellantis-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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