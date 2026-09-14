Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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14.09.2026 16:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Nachmittag Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Stellantis. Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 4,55 EUR.
Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,4 Prozent auf 4,55 EUR ab. Die Stellantis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,50 EUR ab. Bei 4,59 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 298'319 Stellantis-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 10,50 EUR markierte der Titel am 05.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 130,54 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 25.08.2026 auf bis zu 4,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie.
Stellantis-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,025 EUR belaufen. Am 30.07.2026 hat Stellantis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,99 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent auf 43.48 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Stellantis am 28.10.2026 vorlegen. Stellantis dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.
Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,621 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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