Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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14.09.2026 12:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis verliert am Mittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 4,57 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 2,2 Prozent auf 4,57 EUR. Bei 4,56 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 53'457 Stellantis-Aktien den Besitzer.
Am 05.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 129,96 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.08.2026 bei 4,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 4,03 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Stellantis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,025 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Stellantis 0,000 EUR aus. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,99 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.59 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43.48 Mrd. EUR ausgewiesen.
Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,621 EUR je Stellantis-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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