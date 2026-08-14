Stellantis Aktie News: Stellantis präsentiert sich am Nachmittag fester

Das Papier von Stellantis konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 4,67 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Stellantis-Aktie bei 4,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,66 EUR. Bisher wurden heute 397'638 Stellantis-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 125,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,60 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 1,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Stellantis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,024 EUR aus. Am 30.07.2026 legte Stellantis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Stellantis mit 0,99 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43.48 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28.59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 0,612 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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