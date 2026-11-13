|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.11.2026 16:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste
Die Aktie von Stellantis gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 3,52 EUR.
Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 3,52 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Stellantis-Aktie ging bis auf 3,50 EUR. Bei 3,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 210'671 Stellantis-Aktien den Besitzer.
Am 05.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 198,42 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.11.2026 (3,50 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 0,53 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Stellantis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,009 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Stellantis 0,000 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Stellantis am 28.10.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 37.61 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 28.59 Mrd. EUR umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2028 1,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie
Stellantis-Aktie dennoch zweistellig höher: Opel-Mutter rutscht wieder in die roten Zahlen
Aktien von VW, BMW und Mercedex ziehen kräftig an: Deutschland und Frankreich legen Auto-Vorschläge vor
Stellantis-Aktie in Rot: Europa wächst, Nordamerika schwächelt
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stellantis
|
13.11.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Handel in Paris: CAC 40 nachmittags freundlich (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 notiert zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
12.11.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Stellantis am 13.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.