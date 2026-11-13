Stellantis Aktie News: Stellantis verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 3,52 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Stellantis-Aktie ging bis auf 3,50 EUR. Bei 3,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 210'671 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 198,42 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.11.2026 (3,50 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 0,53 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,009 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Stellantis 0,000 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Stellantis am 28.10.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 37.61 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 28.59 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2028 1,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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