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13.11.2026 12:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 3,54 EUR ab.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 3,54 EUR. In der Spitze büsste die Stellantis-Aktie bis auf 3,50 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 118'680 Stellantis-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 196,74 Prozent wieder erreichen. Am 12.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,09 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,009 EUR aus. Am 28.10.2026 hat Stellantis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.59 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37.61 Mrd. EUR ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Stellantis am 03.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 1,40 EUR je Stellantis-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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