Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,7 Prozent auf 3,99 EUR. Die Stellantis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,99 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,96 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'971 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2025 markierte das Papier bei 10,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 162,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 3,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 4,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,017 EUR. Am 30.07.2026 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Stellantis mit 0,99 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Stellantis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43.48 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Stellantis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Stellantis-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis im Jahr 2026 0,726 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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