Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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13.10.2026 16:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Dienstagnachmittag schwächer
Die Aktie von Stellantis gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Stellantis-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 3,90 EUR.
Der Stellantis-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 3,90 EUR. Bei 3,88 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 310'040 Stellantis-Aktien.
Bei 10,50 EUR markierte der Titel am 05.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 168,95 Prozent Luft nach oben. Bei 3,82 EUR fiel das Papier am 01.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,017 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Stellantis am 30.07.2026. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Stellantis ebenfalls ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stellantis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 43.48 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,726 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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