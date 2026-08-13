Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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13.08.2026 09:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker
Die Aktie von Stellantis zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 4,68 EUR.
Um 09:28 Uhr sprang die Stellantis-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 4,68 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Stellantis-Aktie bisher bei 4,68 EUR. Bei 4,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 28'524 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Am 05.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 124,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.07.2026 bei 4,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,76 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,024 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 30.07.2026 vor. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,99 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 43.48 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.59 Mrd. EUR umgesetzt.
Stellantis wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Stellantis dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,612 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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