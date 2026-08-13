Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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13.08.2026 12:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Stellantis. Das Papier von Stellantis konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 4,73 EUR.
Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 4,73 EUR. Im Tageshoch stieg die Stellantis-Aktie bis auf 4,73 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,68 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 157'134 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 54,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.07.2026 bei 4,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 2,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,024 EUR je Aktie ausschütten. Stellantis veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,99 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig wurden 43.48 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 28.59 Mrd. EUR umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Stellantis-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Stellantis-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,612 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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