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12.11.2026 16:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,6 Prozent bei 3,54 EUR.
Die Stellantis-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,6 Prozent auf 3,54 EUR. Die Stellantis-Aktie sank bis auf 3,50 EUR. Mit einem Wert von 3,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 468'333 Aktien.
Bei einem Wert von 10,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2025). Gewinne von 196,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,009 EUR. Im Vorjahr erhielten Stellantis-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 28.10.2026 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Stellantis hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 37.61 Mrd. EUR gegenüber 28.59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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