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12.11.2026 12:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag Verlust reich
Die Aktie von Stellantis gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Stellantis-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 3,69 EUR ab.
Um 12:28 Uhr fiel die Stellantis-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 3,69 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Stellantis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,69 EUR aus. Bei 3,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 90'850 Stellantis-Aktien.
Am 05.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 184,55 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2026 bei 3,51 EUR. Abschläge von 4,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Stellantis-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,009 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 28.10.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Stellantis ein Ergebnis je Aktie von 0,99 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stellantis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37.61 Mrd. EUR im Vergleich zu 28.59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Stellantis.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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