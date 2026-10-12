Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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12.10.2026 09:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis zeigt sich am Montagvormittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Stellantis. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 4,08 EUR zu.
Um 09:28 Uhr stieg die Stellantis-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 4,08 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Stellantis-Aktie bisher bei 4,08 EUR. Bei 4,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1'078 Stellantis-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,50 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2025. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 61,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 3,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2026). Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 6,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Stellantis-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,017 EUR belaufen. Am 30.07.2026 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent auf 43.48 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Stellantis dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Stellantis-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,986 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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