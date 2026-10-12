Stellantis Aktie News: Stellantis am Montagnachmittag kaum bewegt

Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Stellantis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 4,01 EUR. Bei 4,12 EUR erreichte die Stellantis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Stellantis-Aktie bis auf 4,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 231'246 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 162,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,017 EUR. Stellantis liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Stellantis 43.48 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Am 01.03.2028 wird Stellantis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2027 0,986 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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