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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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12.10.2026 12:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag höher

Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag höher

Die Aktie von Stellantis gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 4,09 EUR.

Stellantis
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Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Stellantis zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 4,09 EUR. Bei 4,12 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,08 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 100'260 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 156,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2026 Kursverluste bis auf 3,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,017 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 30.07.2026. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Stellantis ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 43.48 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Stellantis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,986 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com
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