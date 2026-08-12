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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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12.08.2026 09:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis gibt am Vormittag nach

Stellantis Aktie News: Stellantis gibt am Vormittag nach

Die Aktie von Stellantis gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Stellantis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 4,73 EUR abwärts.

Stellantis
4.42 CHF -0.72%
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Die Stellantis-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 4,73 EUR. Das Tagestief markierte die Stellantis-Aktie bei 4,72 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 103'922 Stellantis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 122,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 4,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.07.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 2,76 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,024 EUR je Aktie ausschütten. Am 30.07.2026 lud Stellantis zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Stellantis hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,99 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent auf 43.48 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Stellantis am 28.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Stellantis.

Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2026 0,634 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com
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