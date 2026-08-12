Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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12.08.2026 16:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis gibt am Mittwochnachmittag ab
Die Aktie von Stellantis gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Stellantis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 4,66 EUR abwärts.
Die Stellantis-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 2,0 Prozent auf 4,66 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Stellantis-Aktie bisher bei 4,65 EUR. Bei 4,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 540'403 Stellantis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 125,32 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 1,32 Prozent Luft nach unten.
Für Stellantis-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,024 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 30.07.2026 vor. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Stellantis mit 0,99 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig wurden 43.48 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 28.59 Mrd. EUR umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Stellantis wird am 28.10.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,634 EUR je Stellantis-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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