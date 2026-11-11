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11.11.2026 16:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Mittwochnachmittag südwärts
Die Aktie von Stellantis gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Minus bei 3,73 EUR.
Um 16:28 Uhr fiel die Stellantis-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 3,73 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Stellantis-Aktie bis auf 3,72 EUR. Mit einem Wert von 3,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 407'237 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Am 05.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 181,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,51 EUR. Mit Abgaben von 6,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,009 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 28.10.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,99 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Stellantis mit einem Umsatz von insgesamt 37.61 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 31,56 Prozent gesteigert.
Stellantis dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2026 0,457 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
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