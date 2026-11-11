Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 3,78 EUR. In der Spitze fiel die Stellantis-Aktie bis auf 3,77 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,84 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 344'405 Stellantis-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 177,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 7,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,009 EUR. Stellantis liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 37.61 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 28.59 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Stellantis am 03.03.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,457 EUR je Stellantis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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