Stellantis Aktie News: Stellantis steigt am Vormittag

Die Stellantis-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 4,58 EUR. Bei 4,59 EUR erreichte die Stellantis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,59 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Stellantis-Aktien beläuft sich auf 19'990 Stück.

Am 05.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 129,41 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.08.2026 bei 4,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 4,26 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,025 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Stellantis 0,000 EUR aus. Am 30.07.2026 hat Stellantis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Stellantis hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,99 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite standen 43.48 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.59 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Stellantis veröffentlicht werden. Am 01.03.2028 wird Stellantis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,621 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Aktie im Fokus: Renault sichert sich GM-Manager Diernaz für die Markenführung

Stellantis holt Renault-Manager für Fiat und Co. - Aktie stärker

Amazon-Aktie stürzte auf 6 Dollar: Was Jeff Bezos aus dem Dotcom-Crash gelernt hat