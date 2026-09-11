Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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11.09.2026 16:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis präsentiert sich am Freitagnachmittag fester
Die Aktie von Stellantis gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 4,67 EUR.
Die Stellantis-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 4,67 EUR. Die Stellantis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,69 EUR. Mit einem Wert von 4,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Stellantis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 194'528 Stück gehandelt.
Am 05.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 125,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.08.2026 bei 4,38 EUR. Mit Abgaben von 6,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,025 EUR je Stellantis-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 30.07.2026. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,99 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 43.48 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28.59 Mrd. EUR umsetzen können.
Stellantis wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Stellantis-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,621 EUR je Stellantis-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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