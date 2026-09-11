Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Mittag nordwärts

Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 4,56 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Stellantis-Aktie sogar auf 4,59 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,59 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 58'710 Stellantis-Aktien.

Am 05.12.2025 markierte das Papier bei 10,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 130,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.08.2026 bei 4,38 EUR. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 4,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Stellantis-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,025 EUR ausgeschüttet werden. Stellantis veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Stellantis ebenfalls ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Stellantis 43.48 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Stellantis.

Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2026 0,621 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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