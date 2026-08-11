Stellantis Aktie News: Anleger schicken Stellantis am Dienstagvormittag ins Minus

Das Papier von Stellantis gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 4,83 EUR abwärts. Im Tief verlor die Stellantis-Aktie bis auf 4,83 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,84 EUR. Zuletzt wechselten 1'243 Stellantis-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 117,26 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,85 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,024 EUR je Stellantis-Aktie. Am 30.07.2026 legte Stellantis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 43.48 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 01.03.2028 wird Stellantis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der Stellantis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,634 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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